Овчинский: фотовыставку и лекции о национальностях проведут в «Макете Москвы»

Во время «Ночи в музее» 16 мая в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ запустится фотовыставка «Архитектура музеев». Экспозиция даст гостям возможность ознакомиться с архитектурными особенностями строений, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Тогда же будет лекция «Народы России». Во время нее расскажут о культурных центрах и представительствах народов государства в Москве.

На выставке покажут снимки музеев в городских условиях и их миниатюрные копии на макете столицы. Посетителям расскажут, к какой эпохе относятся те или иные строения, кто их создавал, какие архитектурные стили применяли во время проектирования.

Подобный формат даст возможность рассмотреть Москву и как современный мегаполис, и как город с большой историей. Там каждое здание имеет определенную культурную ценность.

«Павильон «Макет Москвы» помогает жителям и гостям столицы узнавать город через архитектуру, историю и культуру. Новая выставка позволит посетителям обратить внимание на детали музейных зданий, которые в повседневной жизни часто остаются незамеченными. Мы стараемся делать такие проекты понятными и интересными для людей разного возраста, поэтому сочетаем фотографии, макет и познавательные программы. Это помогает по-новому воспринимать архитектурное наследие Москвы и лучше понимать, как формировался облик города», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

О лекции «Народы России»

Еще 16 мая в павильоне проведут лекцию «Народы России». Работники расскажут о зданиях, где находятся представительства разных народов государства — башкир, чувашей, татар и иных национальностей. Гостям раскроют, как в столице РФ сохраняют культурные традиции и проводят мероприятия, которые объединяют их представителей.

Лекции пройдут в 12:10, 15:10 и 18:10. После встреч проведут интерактивную викторину — в 12:40, 15:40 и 18:40. Подобный формат даст возможность посетителям как получить новые знания, так и в легкой игровой форме провести самопроверку, запомнить интересную информацию о российской столице.

Павильон «Макет Москвы» постоянно организовывает выставки, тематические программы и экскурсии для детей и взрослых. Благодаря использованию актуальных технологий и исторического материала гостям показывают этапы развития города, изменений в архитектуре и то, почему необходимо сохранять культурное наследие мегаполиса.

Павильон «Макет Москвы» заработал в октябре 2017 года при участии мэра столицы Сергея Собянина. Это пространство привлекает гостей детализацией. С помощью него можно увидеть Москву в миниатюре.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00.

