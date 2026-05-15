Девочка чуть не впала в кому: в Новороссийске найдена еще одна жертва врачей

Жительница Новороссийска рассказала историю своей дочери, которая едва не закончилась трагедией из-за предполагаемой некомпетентности врачей частной больницы. По словам матери, медики в течение нескольких месяцев ставили ребенку ошибочные диагнозы, игнорируя прямые симптомы опасного заболевания, сообщила она в Instagram*.

Все началось в конце февраля, когда аллерголог диагностировал у девочки атопический дерматит, однако назначенное лечение не помогало. В начале сентября состояние ребенка ухудшилось. Появились вялость, повышенная жажда, учащенное мочеиспускание и температура. Услышав эти жалобы, педиатр частной клиники поставил диагноз «острый назофарингит».

10 марта состояние девочки стало критическим. Она начала терять координацию.

Родители самостоятельно отвезли дочь на КТ головы, которое не выявило травм. Вечером того же дня после приступа рвоты семья вновь обратилась в ту же частную клинику. Дежурный врач предположил отравление и назначил ребенку капельницу, после чего девочку отпустили домой.

В 04:00 мать вызвала скорую помощь. Прибывшие медики измерили уровень сахара в крови — он составил 36 ммоль/л, что является критическим показателем, близким к состоянию диабетической комы. Ребенка экстренно госпитализировали в реанимацию с диагнозом «сахарный диабет».

Мать пострадавшей девочки возмущена тем, что за все время многочисленных визитов и обследований ни один сотрудник частного центра не догадался провести тест на уровень сахара в крови.

13 мая сообщалось, что в Новороссийске школьник потерял сознание и умер после укола в частной клинике. В медучреждении не было нужных лекарств, чтобы помочь ребенку. Мальчик приехал в больницу с температурой и болью в ухе. Инцидент произошел в той же клинике, где неправильно поставили диагноз девочке.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

