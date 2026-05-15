Сбил ребенка и сбежал: лихач на самокате снес 9-летнюю девочку в Москве

Самокатчик сбил девятилетнюю девочку рядом с Московским зоопарком. Он помог ей подняться, а затем сбежал с места происшествия, сообщает прокуратура города Москвы в официальном канале в МАКС .

Девочку увезли в больницу. Лихач тут же уехал с места происшествия. Правоохранители устанавливают личность виновника ДТП.

На опубликованной записи маленькая девочка стоит около фигуры медведя. Самокатчик ехал, врезался в нее, помог подняться, а потом сбежал с места происшествия.

Ранее мотоциклист сбил самокатчика в Москве. Последний с нарушением ПДД пересекал дорогу по пешеходному переходу.

