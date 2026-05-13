Разлетелись в разные стороны: мотоциклист на «зебре» сбил самокатчика в Москве

В Сети появилось видео с моментом серьезной аварии, которая произошла на дублере Ленинградского шоссе в Москве. Там мотоциклист сбил самокатчика, который с нарушением правил дорожного движения пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, сообщает « ДТП и ЧП МОСКВА и МО ».

На опубликованных кадрах видно, что самокатчик не спешился на землю при приближении к «зебре». Он выехал на проезжую часть на средстве индивидуальной мобильности.

В этот же момент к пешеходному переходу приближался мотоциклист, который не успел отреагировать на внезапное появление самокатчика перед собой и в итоге сбил его. От удара и мотоциклист, и самокатчик слетели со своих транспортных средств и разлетелись в разные стороны на несколько метров.

Очевидцем происходящего стала девушка, которая стояла рядом с пешеходным переходом.

