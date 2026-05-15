Интерес к рублевым вкладам вырос весной, несмотря на снижение ставок

Онлайн-запросы по вкладам выросли на 24% при падении ставок

Количество онлайн-запросов на рублевые вклады в апреле оказалось на 24% выше, чем в феврале, и на 6% выше январских показателей, несмотря на продолжающееся снижение депозитных ставок, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По статистике маркетплейса, рублевыми депозитами вкладчики интересуются кратно чаще, чем валютными.

«Весной этого года клиентов перестали расстраивать „худеющие“ ставки и страхи из-за „конца золотой эпохи вкладов“ — онлайн-спрос на рублевые депозиты вновь прибавляет», — говорит аналитик.

Она связывает это с сохранением сберегательной модели поведения. В условиях высокой неопределенности люди формируют финансовую «подушку безопасности» на случай непредвиденных обстоятельств, отмечает Андриевская.

Однако ретроспектива года подтверждает классическую тенденцию: чем выше ставки, тем выше спрос. Так, в апреле 2025 года, когда ключевая ставка достигала 21%, а доходность вкладов — 20–22%, онлайн-спрос был почти на 20% выше, чем в апреле 2026-го.

