Срывать нельзя любоваться: почему запрещено рвать сирень и какие штрафы за нарушение

Вредят ли сирени «набеги» любителей букетов, какое наказание грозит за сломанную ветку и чем букет сирени может быть опасен для здоровья – рассказываем в материале РИАМО.

Когда начинает цвести сирень Фото - © Медиасток.рф Сирень – родственница маслин и оливок: это крупный многоствольный кустарник семейства маслиновых, который при благоприятных условиях может вырастать до высоты 7-8 метров. Интересно, что хотя для жителей центральной России сирень давно стала привычной частью пейзажа, до конца XVIII века этого кустарника в русских лесах не было. Сирень, завезенная из Парижа и Турции, завоевала популярность только во времена Александра II, когда в дворянских поместьях стало модно разбивать цветники. При этом первоначально сирень среди русских людей имела название «синель» – из-за синего цвета бутонов. В Московском регионе сирень обычно начинает распускаться в мае – через несколько дней после черемухи (которая, согласно народным приметам, цветет к похолоданию). Соцветия сирени «пережидают» прохладу и распускаются, когда погода вновь становится устойчиво теплой. В 2026 году сирень начала распускаться в начале второй декады мая.

Почему нельзя обрывать ветки сирени Фото - © Медиасток.рф В народе считается, что сирень «полезно» обрывать во время цветения – от этого она, якобы, лучше растет и пышнее цветет на следующий год. Однако все это – заблуждение. Цветущую сирень нельзя рвать по нескольким причинам: При обламывании ветвей кустарник травмируется, через поврежденную кору в ствол проникают грибки, инфекции и вредители. Из-за этого растение заболевает, становится слабым, цветки – мельчают и делаются более вялыми. На обломанной ветке на следующий год будет значительно меньше бутонов, так как вместе с цветами погибают и зачатки будущих почек. Обычно вместе с соцветиями люди обрывают и часть листьев, что также вредит растению. Из-за недостатка зеленой массы снижается скорость и эффективность фотосинтеза, кустарник дает меньше новых побегов и цветов. Кроме того, сорванный букет сирени «живет» недолго, всего несколько часов, затем цветки вянут и опадают – и букет отправляется в мусорное ведро. При этом нанесенный ущерб кустарник будет «залечивать» еще многие месяцы.

Какое наказание грозит за сорванную сирень: штрафы и лишение свободы Фото - © Медиасток.рф Сирень, растущая во дворах, парках, скверах, на аллеях и вдоль улиц, – это элемент благоустройства города. Поэтому нанесение ущерба растениям, растущим в городской черте, приравнивается к ущербу муниципальной собственности. В Москве этот аспект регулируется «Законом о защите зеленых насаждений». Нельзя обрывать ветки растений, которые растут в прогулочных зонах, на бульварах, в парках, во дворах, на улицах и на территориях рядом с муниципальными или государственными учреждениями. Наказание за сорванную сирень может быть разным, в зависимости от причиненного ущерба: За небольшой букет, сорванный «для личного пользования» – штраф от 300 до 500 рублей.

За умышленную порчу кустарника, совершенную из хулиганских побуждений – штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток.

За порчу кустарника, которая привела к его гибели – денежный штраф в зависимости от стоимости загубленного растения (до 500 тысяч рублей), исправительные или обязательные работы, в случае высокой суммы ущерба – лишение свободы на срок до семи лет.

Сбор букетов сирени для перепродажи квалифицируется как хищение муниципальной собственности, по этому факту могут возбудить уголовное дело. В зависимости от размера ущерба, за правонарушение могут назначить штраф до 80 тысяч рублей или даже ограничение свободы на срок до двух лет.

Почему нельзя нести сирень домой Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Немногие знают, что букет сирени может навредить обитателям дома, в котором его поставили в вазу. Соцветия выделяют сердечный гликозид сирингин – это вещество, которое влияет на работоспособность миокарда. Если сирень стоит в непроветриваемом помещении или рядом с кроватью, избыток сирингина в воздухе может вызвать аритмию, нарушения сна и головную боль, в крайних случаях возможно ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов.

