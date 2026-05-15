В Подмосковье стартовал прием показаний приборов учета за май
Начинается майский период приема-передачи показаний приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Если показания переданы вовремя, плата рассчитывается по объему потребления. Без показаний объем сначала определяют по среднемесячному расходу, затем — по нормативу, умноженному на количество жильцов.
Если счетчик не установлен или вышел за межповерочный интервал, к нормативу может быть применен повышающий коэффициент: 1,5 на горячую воду и 3 на холодную.
Передать показания и проконсультироваться по поверке/замене приборов учета можно:
- в личном кабинетена сайте расчетного центра;
- в мобильном приложении МосОблЕИРЦ Онлайн;
- по телефону 8 499 444-01-00;
- в клиентских офисах расчетного центра.