Мы постоянно ссоримся: как понять, что в отношениях неудобно или опасно

Психолог Софьянова указала на различие бытового насилия от обычных конфликтов
Чтобы отличить систематическое насилие от обычных бытовых конфликтов, не нужно самолично ставить партнеру диагноз нарцисса или абьюзера, достаточно честно ответить себе на несколько вопросов. О каких именно вопросах идет речь, в разговоре с РИАМО рассказала кризисный психолог, спортивный психолог, онкопсихолог, специалист по психосоматике, преподаватель, супервизор, член международной ассоциации экспертов WEA Ольга Софьянова.

Называть партнера токсичным — модно

За последние 10 лет грамотность в области психологии возросла значительно. Слова вроде «нарциссизм», «абьюз», «газлайтинг» вошли в повседневный язык не только молодежи, но и взрослых людей, а видео про токсичные отношения набирают миллионы просмотров. Люди учатся называть вещи своими именами и определять насилие,  перестали терпеть то, что поколение или два назад считалось нормой.

Обратной стороной этого психологического бума стала гипердиагностика и постановка диагнозов по аватарке в соцсетях. Россияне клеймят абьюзером и токсиками всех — от киноперсонажей и селебрити до людей из собственного окружения.

«Партнер не согласился с вашей точкой зрения? Газлайтер. Иногда думает о себе? Нарцисс. Не позвонил в обед? Эмоционально недоступен. Проблема не в этих словах, а в том, что за этими ярлыками мы теряем суть и перестаем видеть разграничение между неким неудобством конкретного человека и реальным насилием», — рассказала Софьянова.

Нарциссическое расстройство личности — это диагноз, который ставит психиатр после многочасовой работы. Его симптомы включают стойкое отсутствие эмпатии, постоянную эксплуатацию окружающих во всех сферах жизни. По данным исследований, им страдают около 1% населения.

Настоящий абьюз — это тоже не «он повысил на меня голос в ссоре». Это повторяющийся паттерн контроля, унижения, запугивания и изоляции. Ключевая часть здесь — повторяющийся, систематический.

Несколько важных вопросов, которые стоит себе задать

Психолог рекомендует внимательно проанализировать свое состояние, прежде чем делать выводы о причинах дискомфорта в отношениях. Важно понять, чувствует ли человек себя плохо именно рядом с партнером или тревога сопровождает его и в других сферах жизни: на работе, в общении с друзьями или наедине с собой. Если негативные ощущения присутствуют везде, источник проблем, вероятнее всего, кроется внутри самого человека.

Следует различать единичные эпизоды грубости и регулярно повторяющийся паттерн поведения. Слова, сказанные в пылу конфликта, не делают человека абьюзером. Однако если партнер ведет себя агрессивно систематически, не признает своей неправоты и не пытается меняться, это серьезный повод для беспокойства. Ключевой маркер здоровых отношений — способность партнера время от времени говорить «я был неправ».

Для предшествующих поколений брак зачастую был про выживание, статус и продолжение рода. Женщина без мужа не имела доступа к кредиту, жилью и профессии, а развод был социальным позором. Терпели не потому, что были мудрее, а потому что альтернативы не было. Ожидания от брака были другими: муж обеспечивает, жена ведет хозяйство — простая схема без постоянной рефлексии.

Главный катализатор изменений в браке — экономическая независимость женщин. Когда есть собственный доход и жилье, терпеть нелюбимого человека становится выбором, а не необходимостью. Личное счастье и самореализация стали абсолютными ценностями. Все больше молодых людей не стремятся создать семью, предпочитая жить одному — технологии и сервисы закрывают большинство потребностей такой жизни.

О близости

Прежде чем решить, что партнер токсичен, стоит задать вопрос: а я сам готов к той близости, которой хочу? Есть сигналы, которые нельзя игнорировать: страх перед реакциями партнера, хождение на цыпочках вокруг него, физическое насилие хотя бы раз, изоляция от близких, контроль денег, работы или учебы. Если после ссор становится стабильно хуже и появляется чувство вины — это повод обратиться к психологу. Три и более признака указывают на реальную опасность.

Есть ситуации, которые не катастрофа, но терпеть их бесконечно не лучшее решение. Например, когда одна и та же ссора повторяется снова и снова без изменения финала. Или партнер в конфликте уходит в себя и избегает разговора. Принципиально разные позиции в вопросах детей, финансов, образа жизни. Если партнер не видит смысла работать над отношениями, помогает парная терапия.

Психологическая грамотность позволяет называть насилие таковым, знать свои границы и говорить о потребностях. Проблема возникает, когда язык психологии становится способом избежать тяжелой работы по выстраиванию близости с реальным, несовершенным человеком.

Хорошие отношения — это не отсутствие конфликтов, а способность конфликтовать и возвращаться друг к другу. Это не постоянное счастье, а наличие безопасности и уважения даже в самые трудные моменты.

