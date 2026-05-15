Мы постоянно ссоримся: как понять, что в отношениях неудобно или опасно

Чтобы отличить систематическое насилие от обычных бытовых конфликтов, не нужно самолично ставить партнеру диагноз нарцисса или абьюзера, достаточно честно ответить себе на несколько вопросов. О каких именно вопросах идет речь, в разговоре с РИАМО рассказала кризисный психолог, спортивный психолог, онкопсихолог, специалист по психосоматике, преподаватель, супервизор, член международной ассоциации экспертов WEA Ольга Софьянова.

Называть партнера токсичным — модно

За последние 10 лет грамотность в области психологии возросла значительно. Слова вроде «нарциссизм», «абьюз», «газлайтинг» вошли в повседневный язык не только молодежи, но и взрослых людей, а видео про токсичные отношения набирают миллионы просмотров. Люди учатся называть вещи своими именами и определять насилие, перестали терпеть то, что поколение или два назад считалось нормой.

Обратной стороной этого психологического бума стала гипердиагностика и постановка диагнозов по аватарке в соцсетях. Россияне клеймят абьюзером и токсиками всех — от киноперсонажей и селебрити до людей из собственного окружения.

«Партнер не согласился с вашей точкой зрения? Газлайтер. Иногда думает о себе? Нарцисс. Не позвонил в обед? Эмоционально недоступен. Проблема не в этих словах, а в том, что за этими ярлыками мы теряем суть и перестаем видеть разграничение между неким неудобством конкретного человека и реальным насилием», — рассказала Софьянова.

Нарциссическое расстройство личности — это диагноз, который ставит психиатр после многочасовой работы. Его симптомы включают стойкое отсутствие эмпатии, постоянную эксплуатацию окружающих во всех сферах жизни. По данным исследований, им страдают около 1% населения.

Настоящий абьюз — это тоже не «он повысил на меня голос в ссоре». Это повторяющийся паттерн контроля, унижения, запугивания и изоляции. Ключевая часть здесь — повторяющийся, систематический.

Несколько важных вопросов, которые стоит себе задать

Психолог рекомендует внимательно проанализировать свое состояние, прежде чем делать выводы о причинах дискомфорта в отношениях. Важно понять, чувствует ли человек себя плохо именно рядом с партнером или тревога сопровождает его и в других сферах жизни: на работе, в общении с друзьями или наедине с собой. Если негативные ощущения присутствуют везде, источник проблем, вероятнее всего, кроется внутри самого человека.

Следует различать единичные эпизоды грубости и регулярно повторяющийся паттерн поведения. Слова, сказанные в пылу конфликта, не делают человека абьюзером. Однако если партнер ведет себя агрессивно систематически, не признает своей неправоты и не пытается меняться, это серьезный повод для беспокойства. Ключевой маркер здоровых отношений — способность партнера время от времени говорить «я был неправ».

Для предшествующих поколений брак зачастую был про выживание, статус и продолжение рода. Женщина без мужа не имела доступа к кредиту, жилью и профессии, а развод был социальным позором. Терпели не потому, что были мудрее, а потому что альтернативы не было. Ожидания от брака были другими: муж обеспечивает, жена ведет хозяйство — простая схема без постоянной рефлексии.

Главный катализатор изменений в браке — экономическая независимость женщин. Когда есть собственный доход и жилье, терпеть нелюбимого человека становится выбором, а не необходимостью. Личное счастье и самореализация стали абсолютными ценностями. Все больше молодых людей не стремятся создать семью, предпочитая жить одному — технологии и сервисы закрывают большинство потребностей такой жизни.

О близости

Прежде чем решить, что партнер токсичен, стоит задать вопрос: а я сам готов к той близости, которой хочу? Есть сигналы, которые нельзя игнорировать: страх перед реакциями партнера, хождение на цыпочках вокруг него, физическое насилие хотя бы раз, изоляция от близких, контроль денег, работы или учебы. Если после ссор становится стабильно хуже и появляется чувство вины — это повод обратиться к психологу. Три и более признака указывают на реальную опасность.

Есть ситуации, которые не катастрофа, но терпеть их бесконечно не лучшее решение. Например, когда одна и та же ссора повторяется снова и снова без изменения финала. Или партнер в конфликте уходит в себя и избегает разговора. Принципиально разные позиции в вопросах детей, финансов, образа жизни. Если партнер не видит смысла работать над отношениями, помогает парная терапия.

Психологическая грамотность позволяет называть насилие таковым, знать свои границы и говорить о потребностях. Проблема возникает, когда язык психологии становится способом избежать тяжелой работы по выстраиванию близости с реальным, несовершенным человеком.

Хорошие отношения — это не отсутствие конфликтов, а способность конфликтовать и возвращаться друг к другу. Это не постоянное счастье, а наличие безопасности и уважения даже в самые трудные моменты.

