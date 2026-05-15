сегодня в 06:09

В результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два жилых дома

В результате атаки ВСУ на Рязань повреждены два многоэтажных жилых дома, сообщил губернатор региона Павел Малков на платформе «Макс».

«Ведется разбор поврежденных конструкций», — отметил он.

По его словам, организована эвакуация жителей. Также развернуты пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Рязанской области есть пострадавшие.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий.

