В результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два жилых дома
В результате атаки ВСУ на Рязань повреждены два многоэтажных жилых дома, сообщил губернатор региона Павел Малков на платформе «Макс».
«Ведется разбор поврежденных конструкций», — отметил он.
По его словам, организована эвакуация жителей. Также развернуты пункты временного размещения.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Рязанской области есть пострадавшие.
Кроме того, зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий.
