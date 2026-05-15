Строительная готовность детского сада началось в Видном достигла 35%

На улице Гаевского в Видном продолжаются работы по строительству детского сада для 200 малышей, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета.

«В настоящее время на объекте продолжаются монолитные работы, ведется кладка наружных стен здания. Во внутренних помещениях ведется устройство стен и перегородок», — цитирует пресс-служба министра строительного комплекса региона Александра Туровского. Общая стройготовность по всем видам работ составляет 35%.

Детский сад рассчитан на девять групп. Каждая групповая комната будет оборудована игровыми и спальными зонами. Также в детском саду планируется оборудовать многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий. Площадь трехэтажного здания составит более 4 тыс. кв. м.

На прилегающей территории будут обустроены игровые и спортивные площадки.

Срок выполнения работ по государственному контракту — 2027 год.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.