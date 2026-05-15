Массовая госпитализация: в Таре 10 пострадавших от газа детей вернули в больницу

Под Омском опять увезли в больницу 10 пострадавших во время утечки газа детей

Врачи опять провели госпитализацию 10 детей, которые пострадали от газа в Таре Омской области. До этого их выписали, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

В прошлый раз детей отпустили из больницы 12 мая.

Их отвезли в медицинское учреждение еще раз, чтобы провести осмотр. Он будет полным.

Все дети пребывают в удовлетворительном состоянии.

6 мая в Таре Омской области во время опрессовки газопровода случилась утечка газа. Пострадали 14 детей и один взрослый. Силовики возбудили уголовное дело.

