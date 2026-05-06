В Омской области 14 детей отравились газом в школе № 3

Следователи в Таре возбудили уголовное дело после ЧП с утечкой газа у школы

В Таре Омской области во время опрессовки газопровода произошла утечка газа, из-за которой пострадали 14 детей и один взрослый. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает gorod55.ru .

Все произошло утром в среду, 6 мая, рядом с обособленным подразделением Тарской средней школы № 3. Специалисты проводили испытания газопровода под давлением. В это время в здании шли занятия.

В кабинете информатики ученики почувствовали резкое ухудшение самочувствия и пожаловались на сильное головокружение. Педагоги вызвали врачей. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что детей оперативно эвакуировали.

Прокуратура установила, что в помещение во время пусконаладочных работ проник природный газ.

«Прокуратура по факту случившегося организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы на газопроводе. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в региональной прокуратуре.

