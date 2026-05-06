В Дагестане ограничат работу мобильного интернета в День Победы

Жителей и гостей Дагестана предупредили о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета во время празднования Дня Победы, сообщает Минцифры республики.

«Информируем о возможных ограничениях в работе мобильного интернета 7 и 9 мая 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры вводятся в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, и направлены на обеспечение безопасности.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Домашний интернет и Wi-Fi в мегаполисе работают штатно.

Во вторник утром некоторые москвичи наблюдали проблемы при отправке смс. Москвичи остались без такси из-за ограничения связи, а также не работает доставка еды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.