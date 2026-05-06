Сотрудница банка повесила трубку, когда папа римский попытался сменить адрес

Сотрудница службы поддержки американского банка повесила трубку во время разговора с папой римским Львом XIV. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на близкого друга понтифика отца Тома Маккарти, сообщает РИА Новости .

Папа римский представился своим именем и сообщил, что хочет изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Он ответил на все контрольные вопросы, однако сотрудница заявила, что этого недостаточно и ему необходимо лично прийти в отделение. Понтифик ответил, что не может этого сделать.

После того как папа римский сказал: «Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я папа Лев?» — сотрудница повесила трубку.

По данным газеты, историю отец Том Маккарти рассказал на встрече с католиками в штате Иллинойс и подтвердил ее правдивость в электронном письме.

Инцидент в итоге урегулировали благодаря вмешательству неназванного священника, у которого были связи с председателем банка.

