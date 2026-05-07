От Мюнхена до Москвы: Международный день планетариев отметят 7 мая
Международный день планетариев отмечают 6 мая. Праздник появился в Италии в 1991 году.
Раньше он был привязан к весеннему равноденствию. С 2023 года праздник официально закрепили за 7 мая. В этот день будет годовщина открытия первого в мире регулярного планетария в Мюнхене в 1925 году.
Современные планетарии давно вышли за рамки простых лекториев. Сегодня это высокотехнологичные площадки, где с помощью сложнейших проекторов воссоздается точная карта вселенной.
Интересно, что первые подобные учреждения размещались в самых неожиданных местах — от старых бань до водонапорных башен. Сегодня они сделаны в форме гигантских геометрических объектов и зеркальных шаров.
В России история этого направления началась в 1929 году с открытия Московского планетария. Сейчас в стране функционирует более 40 таких центров.
Помимо популяризации космонавтики среди школьников, планетарии выполняют и серьезные прикладные задачи. Там тренируют навыки ориентации у военных летчиков и космонавтов.
К своему профессиональному дню планетарии по всему миру традиционно готовят эксклюзивные шоу, конкурсы и встречи с космонавтами.
В ночь на 6 мая был пик звездопада Майские Аквариды. Однако он будет продолжаться еще и 7-го.
В конце апреля и начале мая каждый год в небе виден интенсивный метеорный поток. Он связан с пылевым следом кометы Галлея.
Метеоры влетают в атмосферу Земли на высоте 100-120 километров со скоростью почти 67 километров в час и в тот же момент сгорают. За ними остаются длинные сияющие следы.
