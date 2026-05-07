От Мюнхена до Москвы: Международный день планетариев отметят 7 мая

7 мая в России и других странах отмечают Международный день планетариев

Международный день планетариев отмечают 6 мая. Праздник появился в Италии в 1991 году.

Раньше он был привязан к весеннему равноденствию. С 2023 года праздник официально закрепили за 7 мая. В этот день будет годовщина открытия первого в мире регулярного планетария в Мюнхене в 1925 году.

Современные планетарии давно вышли за рамки простых лекториев. Сегодня это высокотехнологичные площадки, где с помощью сложнейших проекторов воссоздается точная карта вселенной.

Интересно, что первые подобные учреждения размещались в самых неожиданных местах — от старых бань до водонапорных башен. Сегодня они сделаны в форме гигантских геометрических объектов и зеркальных шаров.

В России история этого направления началась в 1929 году с открытия Московского планетария. Сейчас в стране функционирует более 40 таких центров.

Помимо популяризации космонавтики среди школьников, планетарии выполняют и серьезные прикладные задачи. Там тренируют навыки ориентации у военных летчиков и космонавтов.

К своему профессиональному дню планетарии по всему миру традиционно готовят эксклюзивные шоу, конкурсы и встречи с космонавтами.

В ночь на 6 мая был пик звездопада Майские Аквариды. Однако он будет продолжаться еще и 7-го.

В конце апреля и начале мая каждый год в небе виден интенсивный метеорный поток. Он связан с пылевым следом кометы Галлея.

Метеоры влетают в атмосферу Земли на высоте 100-120 километров со скоростью почти 67 километров в час и в тот же момент сгорают. За ними остаются длинные сияющие следы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.