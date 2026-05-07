сегодня в 00:02

В Москве мальчик выпал из окна второго этажа, оперевшись на москитную сетку

В Москве ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже, оперевшись на москитную сетку, сообщает прокуратура столицы на платформе Max.

«Оперевшись на москитную сетку из окна квартиры 2-го этажа жилого дома в Землянском переулке выпал 4-летний мальчик. Ребенок госпитализирован», — говорится в сообщении.

Известно, что в этот момент взрослых не было рядом.

По факту случившегося проводится проверка. Отмечается, что прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.

Ранее в Москве родители оставили пятилетнего мальчика без присмотра, а тот пробрался к окну и выпал из него.

