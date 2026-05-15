Названы фразы, которые убивают интерес в онлайн-знакомствах

В онлайн-знакомствах все может закончиться, толком не начавшись. PR-директор сервиса знакомств Mamba Наталья Красильникова в разговоре с РИАМО рассказала, что первое сообщение работает как трейлер к фильму. Внимание цепляют небанальные фразы.

По словам Красильниковой, один неудачный заход, скучное «привет» или слишком шаблонная переписка — и диалог уходит в архив быстрее, чем человек успевает открыть профиль собеседника второй раз. При этом многие уверены, что проблема в алгоритмах или «не тех людях», но на практике все чаще решает именно стиль общения.

За несколько секунд человек решает, интересно ли ему продолжать. Пользователи ежедневно получают десятки одинаковых «привет», поэтому внимание цепляют не шаблоны, а ощущение живого интереса.

Почему банальные фразы больше не цепляют

Первая фраза сразу показывает, насколько человек умеет общаться и считывать настроение собеседника. Если старт выглядит безлико или как автоматическая рассылка, желание продолжать разговор пропадает еще до его начала.

Проблема банальных фраз не в самих словах, а в том, что они давно превратились в фон. На «привет» и «как дела» почти невозможно ответить интересно, поэтому диалог быстро скатывается в формальное: «Нормально, а у тебя?», и заканчивается через пару предложений.

Что действительно повышает шанс на ответ

Намного лучше работают сообщения с эмоцией, наблюдением или зацепкой для разговора. Особенно если они связаны с конкретными деталями анкеты: фотографиями, путешествиями, хобби или музыкой. Когда человек понимает, что собеседник обратил внимание именно на него, а не отправил одинаковый текст всем подряд, шанс на ответ становится заметно выше.

Короткие живые фразы с понятным поводом продолжить разговор работают лучше всего. На них проще отвечать, а диалог быстрее становится естественным. Людям важно чувствовать себя замеченными, а не очередным профилем в ленте свайпов.

Комплименты, шутки и частые ошибки

Комплименты — сложная территория, особенно если они сводятся только к внешности. Многие воспринимают это как шаблонный флирт, который человек отправляет всем подряд. С шутками ситуация похожая: юмор может как сработать идеально, так и создать странное ощущение уже в первом сообщении.

Одна из самых частых проблем — ощущение потоковой рассылки. Вопросы вроде: «Что здесь ищешь?» или «Давно тут сидишь?», вызывают, скорее, раздражение. Туда же попадают слишком интимные комплименты, навязчивость и элементарная безграмотность.

Пассивность, и почему переписки затухают

Многие пользователи занимают максимально пассивную позицию, ожидая, что весь диалог будет вытягивать второй человек. В какой-то момент такое общение начинает ощущаться как собеседование или попытка развлечь того, кто сам не вовлечен в разговор.

Диалоги часто затухают, когда общение перестает быть взаимным. Переписка в дейтинге похожа на теннис: если играет только один человек, мяч быстро падает. Когда один постоянно задает вопросы, а второй отвечает односложно, интерес постепенно исчезает сам собой.

Как понять, что у общения есть продолжение

По словам эксперта, чтобы диалог действительно развивался, важно не просто отвечать, а сохранять ритм общения: задавать встречные вопросы, делиться своим, реагировать на детали и показывать эмоции. Именно ощущение взаимности чаще всего становится главным признаком того, что знакомство может перерасти во что-то большее.

Обычно это чувствуется быстро. Если человек отвечает развернуто, сам подхватывает темы и не пропадает на несколько дней — интерес действительно есть. Вовлеченность выглядит просто: диалог идет легко, без необходимости постоянно его «спасать».

«Ориентируйтесь на этот комфорт, и „тот самый“ мэтч не пройдет мимо», — резюмировала Красильникова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.