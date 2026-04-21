Свердловская область сократила продажу алкоголя до 22:00

Законодательное собрание Свердловской области приняло закон о сокращении времени продажи алкоголя и введении трех «сухих» дней в году, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Магазины и заведения общепита, расположенные в жилых домах, смогут продавать алкоголь с 9:00 до 22:00. Ранее действовал режим с 8:00 до 23:00. Таким образом, время реализации спиртного сократится на два часа в сутки.

Кроме того, в регионе установят три полностью «сухих» дня в году. В эти даты продажа алкоголя будет запрещена во всех торговых точках, подпадающих под действие закона.

Ограничения коснутся 993 организаций. Исключение сделали для кафе и ресторанов с залом более 30 квадратных метров — они продолжат работать по прежнему графику.

Инициатором закона выступило региональное правительство. Министр агропромышленного комплекса Анна Кузнецова представила документ депутатам. Вячеслав Вегнер предлагал запретить продажу алкоголя с 20:00, однако уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх выступила против, предупредив о риске роста нелегального рынка. Губернатор Денис Паслер поддержал сокращение часов, но отказался от идеи полного запрета.

Главный нарколог региона Антон Поддубный одобрил принятые меры, назвав их важным шагом к «формированию общественного здоровья и долголетия».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.