В Запорожской области прогремели взрывы
В контролируемой властями Украины части Запорожской области произошло взрывы, сообщил сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.
«Взрывы в Запорожской области», — сообщил он.
В в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога, сообщает РИА Новости.
Ранее украинские дроны атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Удары пришлись по обеим автомобильным заправочным станциям на выезде из города.б
