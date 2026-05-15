сегодня в 02:29

В Запорожской области прогремели взрывы

В контролируемой властями Украины части Запорожской области произошло взрывы, сообщил сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

«Взрывы в Запорожской области», — сообщил он.

В в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога, сообщает РИА Новости.

Ранее украинские дроны атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Удары пришлись по обеим автомобильным заправочным станциям на выезде из города.б

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.