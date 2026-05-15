В Псковской области временно ограничили связь и интернет

В Псковской области из-за обнаружения беспилотников в соседних регионах ввели ограничения в работе сотовой связи и интернета, сообщил губернатор Михаил Ведерников на платформе «Макс».

«В связи с фиксацией БПЛА в соседних субъектах на территории Псковской области введены ограничения в работе сотовой связи и интернета», — сообщил он.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Отмечается, что меры необходимы в целях обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений.

