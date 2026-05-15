В Калининграде в результате ДТП пострадали три человека

В Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Легковой автомобиль врезался в остановившийся из-за технической неисправности на проезжей части автомобиль Chery на Южном обходе Калининграда.

В аварии пострадали один из водителей, а также двое детей — пассажиры Chery. Пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в центре города.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.