В Калининграде в результате ДТП пострадали три человека
В Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Легковой автомобиль врезался в остановившийся из-за технической неисправности на проезжей части автомобиль Chery на Южном обходе Калининграда.
В аварии пострадали один из водителей, а также двое детей — пассажиры Chery. Пострадавшие госпитализированы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
