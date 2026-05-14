Саунд-продюсера Линды отправили под домашний арест по делу о песнях Фадеева

Саунд-продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова подозревают в незаконном приобретении прав на песни музыкального продюсера Максима Фадеева. Ущерб оценили в 1 миллион рублей. Кувшинов не признает свою вину, сообщает SHOT .

На суде продюсер попросил не избирать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, которую просило следствие. В качестве причины он назвал тяжелое состояние своего отца — у пенсионера четвертая стадия онкологии.

Кроме того, у самого Кувшинова есть несколько хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем. По его словам, под домашним арестом он не сможет обеспечивать семью и заниматься профессиональной деятельностью.

До этого певицу Линду и ее саунд-продюсера вызвали на допрос из-за конфликта с Фадеевым. Певицу допрашивали 10 часов и отпустили, а Кувшинова оставили в отделении. Фадеев заявляет, что певица подделала документы, связанные с авторскими правами на музыку. Спор касается таких хитов, как «Ворона», «Песни тибетских лам» и других композиций.

Несмотря на просьбу Кувшинова, суд отправил его под домашний арест до 20 июня. Линда прекратила сотрудничество с Фадеевым в 1998 году, после чего ее отец перестал финансово поддерживать проект. В настоящее время правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

