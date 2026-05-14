Илон Маск строил рожи и показывал большие пальцы во время госприема в Пекине

Делегация из нескольких десятков американских топ-менеджеров прибыла в Пекин вместе с американским президентом Дональдом Трампом 14 мая. Всех участников пригласили на государственный прием, в рамках которого также состоялся обед.

На видео с банкета видно, как глава Apple Тим Кук, стоя за спиной Маска, вежливо улыбается в камеру. В то же время сидящий перед ним глава Tesla и SpaceX корчит рожи и показывает большие пальцы. При этом, как только фотограф закончил работу, Кук сразу перестал улыбаться.

Ранее в этот же день Маска заметили в Великом зале народа с сыном Икс Æ А-12. Мальчик был одет в жилет с китайской символикой и нес сумку в виде дракона. Визит американских бизнес-лидеров проходит на фоне переговоров Трампа с Си Цзиньпином. Стороны обсуждают торговлю, технологии, Тайвань и войну с Ираном.

В мае сообщалось, что Маск поделился в соцсетях цитатой из романа русского писателя Федора Достоевского «Неточка Незванова». Он репостнул публикацию, в которой говорилось, что писатель «уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля на 150 лет раньше своего времени». Речь шла об убеждении в высшей судьбе, отсутствии пути для ее достижения и страданиях, перерастающих в ненависть к окружающему миру.

