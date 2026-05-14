Нефролог назвала нормальный цвет мочи

Врач-нефролог Дафна Камароске рассказала, что у здорового человека моча должна быть светло-желтой, без запаха и примесей. Изменение цвета и самочувствия — повод обратиться к врачу, сообщает «Царьград» .

Моча здорового человека имеет светло-желтый цвет и остается прозрачной. При мочеиспускании не возникает боли или жжения, отсутствует резкий запах и пена. Суточный объем жидкости должен быть стабильным, без резких отклонений.

По словам Дафны Камароске, светло-желтый оттенок указывает на правильный питьевой режим и нормальную работу почек. Любые изменения привычных показателей считаются сигналом о возможном сбое.

Если необычный цвет сохраняется несколько дней и сопровождается отеками, повышенным давлением, болью в пояснице или усталостью, необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова объяснила, что темно-вишневый цвет может указывать на гемолитическую анемию или тяжелую инфекцию. Оранжевый, зеленоватый и коричневый оттенки возможны при патологиях печени, очень темный — при механической желтухе. Почти бесцветная моча встречается при диабете и нарушениях работы почек, а белесая — при жировом перерождении почек.

