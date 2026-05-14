В Башкирии водитель заблокировал авто на парковке ради «своего места»

В башкирском Стерлитамаке произошел конфликт на парковке. Пара собралась уезжать со двора, но обнаружила, что выезд им перегородил чужой автомобиль. Оказалось, что проезд загородил мужчина, который считал, что занятое парковочное место принадлежит только ему, сообщает «Видеодозор» .

Когда появился хозяин машины, он сразу дал понять — «гости» припарковались на «его» месте. Между сторонами началась словесная перепалка. Каждый отстаивал свою правоту.

В итоге «обладатель парковочного места» убрал свою машину и выпустил чужаков. После этого он поставил свой автомобиль на «его личное» место.

Ролик с инцидентом разошелся в соцсетях. В комментариях пользователи разделились — одни поддержали мужчину, который отстаивал свое право на парковку, другие сочли его поведение излишне агрессивным. Официальных заявлений в полицию пока не поступало.

