Татьяна Москалькова покидает пост омбудсмена под аплодисменты

Татьяна Москалькова покидает пост уполномоченного по правам человека в России — она уходит с должности под аплодисменты. 14 мая на пленарном заседании Госдумы рассмотрят вопрос о назначении нового омбудсмена, сообщает «Звезда» .

На должность омбудсмена предложены три кандидатуры. Это член комитета по туризму Артем Прокофьев от КПРФ, первый зампред комитета по имущественным отношениям Иван Сухарев от ЛДПР и председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова от «Справедливой России».

Кто именно займет пост уполномоченного, станет известно после голосования депутатов. Москалькова занимала эту должность с 2016 года.

Татьяна Москалькова вступила в должность омбудсмена 10 лет назад. По закону срок ее работы истекает. Она стала первым в истории страны омбудсменом, проработавшим в должности два срока.

