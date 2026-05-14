«Сожрут мою собаку»: гигантские тараканы заполонили квартиру россиянки

Гигантские черные тараканы с крыльями буквально захватили квартиру россиянки. Она не знает, как бороться с насекомыми, и боится, что они навредят ее собаке.

Девушка опубликовала в соцсетях кадр с ловушкой для тараканов. В нее попались несколько огромных черных насекомых. По словам россиянки, тараканы заполонили ее квартиру около года назад, а избавиться от них не получается. При этом в жилье проведен ремонт, а насекомые пробираются в квартиру из подвала через лазейки в туалете.

«Буквально в том году заполонили всю квартиру. Я их чем только не травила. При этом лезут преимущественно из подвала», — сказала владелица жилья.

Девушка даже договорилась с соседями, чтобы те тоже провели дезинсекцию. Однако через месяц ситуация с тараканами повторилась. Девушка попросила помощи у пользователей Сети. Те предложили ей несколько вариантов решения проблемы.

Так, один из комментаторов посоветовал травить тараканов специальным раствором, другие пользователи рекомендовали вызвать санобработку. Еще одна женщина предложила воспользоваться специальной китайской отравой.

