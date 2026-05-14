Они уже здесь: зеленые НЛО заметили в небе над Ялтой

Жители Ялты обсуждают странные огни, которые появились в ночном небе. Они уверены, что над городом зависло НЛО, сообщает «Mash на волне» .

На опубликованных в Сети кадрах видно множество желто-зеленых огней. Они «выстроились» в ряд в форме круга. При этом белые огоньки «выстроились» вокруг «кислотных» пятен, образовав квадраты и прямоугольники.

В Сети вспомнили, как в 2023 году люди не верили в существование баз инопланетян, о которых рассказывал местный уфолог. Он также утверждал, что представители внеземных цивилизаций сами выбирают, с кем контактировать.

В комментариях к публикации подписчики предположили, что огоньки — это открытие пляжной дискотеки. Другой комментатор вспомнил, что в тумане перепутал НЛО со строительным краном.

