Что известно про врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева

В материале РИАМО рассказываем о биографии офицера, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

Александр Михайлович Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе (Белгородская область). Свою судьбу он еще в юности решил связать с военной службой: с 1998 года был курсантом ВДВ, в 2002 окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2015 – Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ.

Военная карьера Александра Шуваева

В начале офицерской карьеры Александр Шуваев служил в нескольких гарнизонах в разных регионах России, в том числе в Омске и Ставрополе.

Некоторые факты армейской биографии Шуваева:

Выполнял боевые задачи на Северном Кавказе.

Принимал участие в урегулировании грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года.

Воевал в Сирии во время российской военной операции.

В 2015-2017 годах был заместителем командира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

В 2017 году стал командиром 51-й гвардейского парашютно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ.

С 2022 года – участник СВО с позывным «Спартанец», возглавлял 1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Александр Шуваев – генерал-майор, имеет звание Героя России, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, тремя орденами Мужества, орденом Александра Невского и медалью Суворова.

Участие Александра Шуваева в проекте «Время героев»

В июне 2025 года Александр Шуваев принял решение участвовать в кадровой программе «Время героев», организованной по инициативе президента РФ. Эта программа, организованная на базе ВШГУ РАНХиГС, нацелена на подготовку руководителей в органах власти из числа участников СВО.

Шуваев стал слушателем второго потока программы. Во время обучения его наставником выступал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В начале 2026 года Александр Шуваев стал заместителем главы Иркутской области, на этой должности офицер-управленец занимался взаимодействием с правоохранительными органами и силовиками.

13 мая 2026 года указом президента РФ Александр Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области – после того, как Вячеслав Гладков объявил об уходе с поста главы региона по собственному желанию.

Выборы нового губернатора Белгородской области состоятся в Единый день голосования 20 сентября 2026 года.