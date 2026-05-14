Авторское право в эпоху ИИ: кто владеет правами на контент, созданный нейросетью, и чего ждать в ближайшем будущем

Может ли творчество быть машинным и как изменится роль автора в свете развития технологий, читайте в материале РИАМО.

Кому принадлежат права на ИИ-контент в России

Как рассказали в комментарии для РИАМО российские юристы, автором объекта интеллектуальной собственности по действующему законодательству может быть исключительно гражданин (физическое лицо). В частности, это закреплено в статье 1228 Гражданского кодекса РФ, которая гласит: «Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат».

Как рассказал директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров, в п.80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» также подтверждается позиция о том, что если контент сгенерирован ЭВМ без творческого участия человека, то результат не подлежит правовой охране.

«С учетом указанных положений законодательства, контент полностью сгенерированный нейросетью не признается принадлежащим кому-либо и не охраняется авторским правом», – пояснил Александров.

Вместе с тем, если контент был частично сгенерирован ИИ, но был творчески доработан человеком, то на такой контент возникает исключительное и авторское право гражданина, который создал такой контент, рассказал собеседник РИАМО.

Как пояснил юрист, эксперт по гражданскому праву и интеллектуальной собственности Шухрат Кодиров, необходимо четко разделить понятия «контент, созданный нейросетью» и «контент, созданный с помощью нейросети».

«В первом случае речь идет о контенте, созданном нейросетью автономно по простому запросу (промпту) пользователя. Иными словами, пользователь не внес личного творческого вклада в сгенерированный машиной результат. В этом случае результат признается общественным достоянием. Это означает, что он не охраняется авторским правом и может свободно использоваться кем угодно» Шухрат Кодиров юрист, эксперт по гражданскому праву и интеллектуальной собственности

Когда же мы говорим о «контенте, созданном с помощью нейросетей», мы подразумеваем контент, который создан творческим трудом человека, добавил Кодиров.

«Нейросеть здесь выступает как инструмент – например, как кисть или графический редактор (Adobe Photoshop). В этом случае пользователь активно управляет процессом создания результата (сложные промпты, редактирование, отбор), и у него возникают авторские права на этот результат. Это утверждение подтверждается российской судебной практикой», – пояснил эксперт.

Юрий Александров в качестве примеров судебной практики привел:

постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2024 по делу А40-200471/2023, в котором суд сделал вывод, что ролик, созданный нейросетью, но с использованием авторского текста, считается принадлежащим автору текста;

дело А42-3966/2023 , по которому 13-й Арбитражный апелляционный суд признал наличие авторского права гражданина на изображение, сгенерированное нейросетью, по причине того, что впоследствии оно было доработано человеком в фоторедакторе.

О чем важно помнить при генерации контента с помощью нейросети

1. Пользовательские соглашения

Как рассказал руководитель SEO-направления и сооснователь диджитал-агентства «АЙNЕТ» Ярослав Домбровский, при использовании ИИ для создания контента есть важный нюанс: конкретные условия всегда определяются пользовательским соглашением сервиса.

«Некоторые платформы могут ограничивать коммерческое использование или предоставлять права в зависимости от тарифа. Более того, многие нейросети прямо указывают, что пользователь, создавая контент, предоставляет им лицензию на использование этих материалов — например, для дообучения моделей. Это означает, что формально вы остаетесь автором результата, но не обладаете исключительным контролем над его дальнейшим использованием», – пояснил собеседник РИАМО.

По словам руководителя отдела маркетинга ИИ-платформы «Ответо» Сергея Дюдяева, у большинства крупных моделей — OpenAI GPT, Google Gemini, Claude, Grok, DeepSeek, Qwen, Llama — условия в той или иной форме закрепляют за пользователем права на созданный результат либо не заявляют собственных прав на него.

«Но есть важные отличия. У одних сервисов данные могут использоваться для дообучения модели, у других есть ограничения на коммерческое применение, требования к маркировке ИИ-контента или отдельные условия для крупных компаний.

Например, у DeepSeek могут быть требования к маркировке контента как созданного с помощью ИИ, а у Llama есть отдельные лицензионные ограничения для компаний с большой аудиторией и масштабным использованием продукта», – рассказал эксперт.

Дюдяев добавил, что, если компания использует ИИ для публичных коммуникаций, она должна понимать три вещи: кто владеет результатом, можно ли использовать его коммерчески и могут ли исходные данные или диалоги использоваться для обучения модели.

«В клиентском сервисе и e-commerce это критично, потому что в промптах могут быть данные о товарах, покупателях, заказах, претензиях и внутренней политике компании», – пояснил эксперт.

2. Плагиат

Ярослав Домбровский отдельно отметил риск плагиата.

«Несмотря на то, что генерация считается оригинальной, вероятность частичных совпадений с уже существующими текстами выше, чем при полностью авторской работе. Поэтому проверка на уникальность — это не формальность, а необходимая мера», – сказал сооснователь диджитал-агентства «АЙNЕТ».

Об этом риске предупредил и Шухрат Кодиров:

«Нужно знать, что зачастую нейросети обучаются на объектах интеллектуальной собственности (изобразительных произведениях, фотографиях и др.), авторские права на которые принадлежат третьим лицам. Соответственно, после простого промпта пользователя нейросеть может сгенерировать контент, элементы которого будут повторять произведение, например, какого-то художника. Поэтому, используя этот контент, пользователь может нарушить авторские права этого художника и понести юридическую ответственность за это».

3. Проверка фактов

Ярослав Домбровский подчеркнул, что при генерации ИИ-контента ответственность за качество и корректность информации полностью остается на человеке.

«Нейросеть может генерировать убедительные, но недостоверные факты, поэтому финальная верификация — обязательный этап», – предупредил эксперт.

О том, что ответственность за опубликованный текст в большинстве случаев остается на пользователе или компании, упомянул и Сергей Дюдяев.

«Нейросеть помогает сгенерировать ответ, но бизнес все равно должен контролировать факты, тональность, соответствие правилам площадки и юридическую корректность формулировок», – отметил собеседник РИАМО.

4. Сохранение всех стадий работы с нейросетью

Помимо обязательного изучения пользовательского соглашения, адвокат Кристина Дедюхина дала еще пару советов:

Если нейросеть используется в процессе выполнения трудовой функции, необходимо правильно формулировать техническое задание, чтобы не возникло вопроса о личном использовании.

Все вносимые изменения и промежуточные результаты нужно сохранять для подтверждения процесса создания, доработки и модификации. «Если полученный результат был сгенерирован исключительно нажатием одной кнопки при участии только ИИ без ваших промптов, доработок и творческих идей, такой результат защите не подлежит и с большей вероятностью авторство вам не присудят», – предупредила юрист.

За человеком остаются не только права, но и ответственность

Как считает автор и преподаватель образовательной программы «Искусственный интеллект для бизнеса» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, основатель компании AiBrain и коммуникационного агентства «Студия Никитина» Егор Никитин, самая важная мысль, которую сегодня нужно понимать бизнесу – ИИ не снимает ответственность с человека.

«Нейросеть может предложить текст, слоган, изображение, сценарий или концепцию. Но ответственность за проверку всегда остается на человеке. Именно человек обязан верифицировать информацию, проверять источники, смотреть, не нарушает ли результат чужие права. Если вам сгенерировали слоган, логично проверить, нет ли уже зарегистрированного товарного знака или бренда с похожей формулировкой. Если создается контент для бизнеса, нужно понимать, не является ли итоговый продукт частью чьей-то интеллектуальной собственности», – отметил собеседник РИАМО.

По мнению Ярослава Домбровского, само понятие авторства постепенно трансформируется: от классического «создателя» человек переходит к роли куратора, который управляет процессом, задает направление и отвечает за итоговый результат. При этом ответственность — юридическая, этическая и профессиональная — никуда не исчезает, а становится даже выше.

Кроме того, набирает актуальность вопрос маркировки ИИ-контента, полагает эксперт.

«На данный момент это скорее вопрос прозрачности и доверия, чем строгое юридическое требование. Однако очевидно, что по мере развития технологий и регулирования такие практики могут стать стандартом, особенно в медиа и коммерческих коммуникациях», – спрогнозировал эксперт.

Авторское право умрет, выживет подпись

Как считает ИИ-стратег и методолог, автор подхода «Экологичные продажи» Влад Завадский, напряжение вокруг авторского права возникает благодаря тренду, который остановить не получится — из произведения уходит труд.

«Общество стимулирует интеллектуала, чтобы он трудился, защитой его произведений, и не дает другим зарабатывать на них. В этой общественной договоренности есть одно допущение — что под произведением действительно есть труд. Реальная работа. Трение между замыслом и его исполнением», – пояснил собеседник РИАМО.

При этом, если произведение выходит готовым из модели за тридцать секунд, допущение перестает работать – внутри такого «авторства» труда нет и защищать тут нечего, уверен Завадский.

«Что остается реально у автора для защиты? Остается то, что машина подделать не может, — присутствие труда внутри самой работы. Когда человек проводит замысел через себя, в работе остается след: ритм, неровности, точные повороты, которые модель не делает. Этот след считывается» Влад Завадский ИИ-стратег и методолог, автор подхода «Экологичные продажи»

По мнению Завадского, со временем люди научатся различать живое и пустое, как сегодня различают живую еду и ультрапереработанную. При этом защита будет смещаться на подпись, а авторы должны будут стать брендами.

«Произведения будут копировать — это уже не остановить. А платить будут за другое: за то, что автор продолжает работать через трение, продолжает оставлять в работе свой след, а в себе — след труда над произведением», – уверен ИИ-стратег и методолог.

Как указал Завадский, эта логика уже работает в физическом мире: кроссовки Nike стоят двести долларов, а те же кроссовки без подписи — двадцать. То есть защищается имя, а не продукт.

«С интеллектуальным трудом будет так же. Аналитический отчет от модели стоит ноль; тот же отчет под подписью эксперта — десятки тысяч. Содержание идентично — защищается имя. Через несколько лет так будет устроена вся экономика интеллектуального труда. Содержание — бесплатно. Имя — оплачивается», – спрогнозировал собеседник РИАМО.