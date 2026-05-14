Политолог Кортунов: дело Ермака может сильно ударить по репутации Зеленского

Ситуация вокруг Андрея Ермака может стать репутационным ударом не только для него самого, но и для президента Владимира Зеленского, а критики Киева в Европе, вероятно, используют эту историю как дополнительный аргумент против дальнейшей поддержки Украины, сообщил РИАМО научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.

«Это в каком-то смысле и удар по президенту. Потому что все-таки Ермак на протяжении длительного времени был доверенным лицом. И, конечно, полностью дистанцироваться от бывшего руководителя своего аппарата Зеленскому будет трудно. Причем удар, наверное, который будет иметь значение внутри страны и в Европе тоже», — сказал Кортунов.

Он отметил, что руководство Евросоюза и ведущих европейских стран постарается каким-то образом минимизировать репутационные последствия, но полностью это сделать не удастся.

«Все равно есть пресса, есть люди, даже политические силы, которые ждут, ищут повод для того, чтобы зафиксировать свое недовольство Киевом, которые готовы препятствовать выделению дополнительных денег. То есть для них это, конечно, дополнительный аргумент, и полностью игнорировать этот аргумент, наверное, в Европе не смогут», — заключил политолог.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 дней под залог в 140 млн гривен. Экс-главу ОП подозревают в причастности к «отмыванию» денег в рамках масштабной коррупционной схемы. По версии следствия, на строительстве элитных резиденций в Козине под Киевом было легализовано около 460 млн гривен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.