«Профанация, на которую время жаль»: Пригожин раскритиковал «Евровидение»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил РИАМО, что на «Евровидении» нет музыки, нет шоу и хороших артистов. Остались только политика и фейки, и ему не хочется тратить на конкурс свое время.

«Я не смотрю и не слежу за этим, мне есть, на что потратить свое время. Вы знаете, чем старше мы становимся, тем дороже мы относимся к своему времени. А тратить свое время на пустое я не хочу. <…> Для меня „Евровидение“ — это не конкурс, это ничего общего не имеет с общечеловеческими понятиями и общепринятыми правилами, понимаете? Это конкурс не про песню, это конкурс про политику, про фейки. Что там смотреть? Я лучше посмотрю на волны, звездное небо. Это просто профанация и трата времени, зачем мне за этим следить?» — сказал Пригожин.

Он добавил, что на «Евровидении» давно нет артистов, способных впечатлить зрителей. Пригожин отметил, что Россия много раз доказала, что самостоятельно способна проводить музыкальные и спортивные мероприятия очень крупного масштаба.

В Вене стартовал 70-й конкурс «Евровидение», в котором соревнуются 35 стран. Россия не участвует в фестивале уже несколько лет.

Ранее на конкурсе разгорелся скандал: организаторы зацензурили выкрики болельщиков во время выступления артиста из Израиля. Люди кричали «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине».

