Жара не за горами: россияне массово скупают кондиционеры

Россияне активно скупают кондиционеры перед летним сезоном. В апреле 2026 года продажи климатической техники на платформе «Авито Товары» выросли на 15% по сравнению с мартом. Причем подержанные устройства разбирают еще активнее — их продажи увеличились на 23%, тогда как новых — на 11%. Соответствующая статистика «Авито Товаров» и «Авито Услуг» есть в распоряжении РИАМО.

Средняя стоимость кондиционера в апреле составила почти 19 тысяч рублей, что на 2% ниже, чем месяцем ранее. Россияне явно стремятся обновить технику до наступления пиковых температур и возможного сезонного подорожания. Самую высокую динамику показали мобильные решения: продажи фанкойлов выросли на 70%, настольных моделей — на 54%, мобильных кондиционеров — на 41%.

В сегменте подержанной техники тоже свои лидеры. Настольные кондиционеры с наработкой стали покупать на 68% чаще, настенные — на 32%, оконные — на 27%. При этом цены на некоторые категории заметно снизились: фанкойлы на ресейле подешевели на 13%, а потолочные — на 12%.

Не только покупают, но и мастеров активно нанимают

Спрос на установку кондиционеров вырос на 77% по сравнению с прошлым годом. Диагностику климатических систем и вовсе стали заказывать в 6 раз чаще — россияне явно решили не дожидаться первой жары и заранее проверить технику, чтобы в пиковый сезон не остаться без охлаждения.

Точечный ремонт

Пользователи стали искать мастеров под узкие, часто аварийные задачи. Спрос на поиск утечки фреона увеличился на 14%, на замену дренажного насоса — на 12%. Даже сложные работы набирают популярность: услуги по пайке медной трассы ищут на 5% чаще, а замену компрессора — на 4%. Это говорит о том, что многие подходят к вопросу технически грамотно и хотят ремонтировать, а не менять технику.

Параллельно с кондиционерами россияне запасаются и вентиляторами — как более бюджетной альтернативой. Их продажи в апреле выросли на 20% по сравнению с мартом. Среди новых моделей быстрее всего набирают популярность колонные (+44%), а также напольные и настольные (+25% каждая). Средняя цена вентилятора снизилась на 6% — сейчас модель можно найти от 1500 рублей.

Эксперты связывают такой ажиотаж с желанием россиян подготовиться к жаре заранее. Пользователи учитывают прошлогодний опыт, когда в пик сезона мастера были заняты, а цены на технику ползли вверх. Теперь многие действуют на опережение — проверяют старые кондиционеры, ремонтируют их или покупают новые, пока это выгодно и есть выбор.

