В новой школе на улице Ватутина в Подольске армируют перекрытия четвертого этажа

В Подольске продолжается возведение новой школы на 550 мест. Рабочая бригада уже начала заливку вертикальных конструкций и армирование перекрытия четвертого этажа.

Как сообщил начальник участка Вадим Титов, также ведутся работы по заливке лестничных маршей, кладке блоков наружных стен и устройству кирпичных перегородок.

Монолитные работы планируется завершить до конца мая, после чего строители приступят к монтажу кровельного перекрытия.

На объекте ежедневно трудятся 28 монолитчиков, шесть разнорабочих, пять каменщиков, а также башенный кран и погрузчик.

В новом образовательном учреждении будут оборудованы современные классы, кабинеты для творческих и музыкальных занятий, читальный, актовый и спортивные залы. Проектом также предусмотрена столовая с полноценным пищеблоком. На пришкольной территории обустроят спортивные комплексы и зоны отдыха.

Строительство ведется по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Открытие школы запланировано на 2028 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.