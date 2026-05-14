В Коломне подключили к газу более 3,2 тыс домов

Более 3 200 частных домов подключили к газу в городском округе Коломна по президентской программе социальной газификации. Работы ведутся с 2021 года, в 2025 году стартовала догазификация СНТ, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Одним из населенных пунктов, где ведутся работы, стала деревня Сычево. Она входит в число 108 населенных пунктов округа, охваченных программой с 2021 года. Сейчас природным газом отапливаются 132 домовладения деревни.

В 2025 году в округе началась реализация программы социальной газификации садовых некоммерческих товариществ. Первым объектом стало СНТ «Пруды». В конце прошлого года специалисты построили здесь почти 2 км газовых сетей. В настоящее время завершается восстановление дорожного покрытия после строительно-монтажных работ. Далее запланированы врезка распределительного газопровода, пусконаладка газорегуляторного пункта и подключение домов к газу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.