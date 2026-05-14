Подмосковье увеличило выпуск сыра до 167 тысяч тонн в 2025 году

Предприятия Московской области по итогам 2025 года произвели 167,6 тыс. тонн сыра, что составляет почти 20% общероссийского объема. Регион сохраняет лидерство в отрасли с 2021 года, а в первом квартале 2026 года выпуск достиг 40,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За последние пять лет объем производства сыра в Подмосковье вырос на 156% — более чем в полтора раза. В регионе работают свыше 100 производителей, включая крупные предприятия и фермерские хозяйства. Развитие отрасли поддерживают инфраструктурные проекты, направленные на импортозамещение и углубление переработки.

В Дмитровском округе формируется агропарк кластерного типа «Сырная долина», рассчитанный на выпуск более 18 тыс. тонн сыра и свыше 14 тыс. тонн сухой сыворотки в год. В производстве активно внедряют автоматизацию.

«Мы видим стабильный рост отрасли и спрос на отечественную продукцию. В Московской области работают как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства. Развитие поддерживается инфраструктурными проектами, направленными на импортозамещение и углубление переработки», — рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Одним из резидентов агропарка является ООО «Сыровар» — один из лидеров по производству пармезана в России. На заводе действует крупнейший в регионе роботизированный склад созревания твердых сыров. При проектной мощности 5,4 тыс. тонн фактический выпуск составил 6,2 тыс. тонн в 2024 году и 6,5 тыс. тонн в 2025 году.

Среди крупнейших производителей региона также АО «Озерецкий сыродельный комбинат» в Дмитровском округе, ООО «Рота-Агро» в Ленинском и ООО «Лакталис Истра». Предприятия выпускают твердые и полутвердые сыры длительного созревания, а также мягкие сорта — моцареллу, рикотту и страчателлу. Продукция представлена в федеральных торговых сетях и поставляется на экспорт. По итогам 2025 года регион занял первое место в России по экспорту отдельных категорий товаров, включая сыры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.