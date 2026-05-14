Росатом создаст центр робототехники в Подмосковье

сегодня в 14:07

Компания «АтомИнтелМаш» госкорпорации «Росатом» создаст центр развития роботизированных решений в государственном индустриальном парке «Титан» в Московской области. Соглашение о сотрудничестве подписали на выставке «Металлообработка-2026», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «АтомИнтелМаш» (входит в АО «Росатом Сервис» электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом») планирует развернуть центр компетенций по проектированию, разработке и тестированию отечественных робототехнических комплексов. Площадкой станет государственный индустриальный парк «Титан» в Подмосковье.

Проект направлен на создание полного цикла разработки робототехники с «атомной» надежностью, импортозамещение зарубежных решений и формирование высокотехнологичного промышленного кластера.

«Проект «АтомИнтелМаш» направлен на создание полноценного центра проектирования, разработки, отладки технологий и тестирования отечественных робототехнических комплексов с атомной надежностью, полное замещение импортных робототехнических решений и формирование высокотехнологичного промышленного кластера», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, реализация проекта укрепит позиции России на мировом рынке робототехники и повысит независимость критической инфраструктуры от иностранных поставщиков.

«Внедрение робототехнических комплексов — это прежде всего про экономику: сокращение себестоимости, повышение эффективности производства и решение проблемы дефицита кадров путем автоматизации технологических процессов. Партнерство с ОЭЗ «Дубна» позволит масштабировать опыт на всю российскую промышленность», — отметил генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш» Андрей Громов.

Сейчас компания работает как арендатор на площадке ОЭЗ «Дубна». Она разрабатывает и производит робототехнические комплексы и нестандартное оборудование под брендом «АИМ» для промышленных предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.