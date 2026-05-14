Минтранс Подмосковья предложил пять изменений в госзакупках

Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин представил пять инициатив по изменению системы госзакупок на форуме «ГОСЗАКАЗ», который проходит с 13 по 15 мая в Сколково. Предложения касаются требований к подрядчикам, банковских гарантий и допуска новых компаний к торгам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Марат Сибатулин выступил на стратегической сессии «СтройЗАКАЗ: закупки в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в рамках XXI Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Он отметил, что сейчас подрядчики не обязаны подтверждать наличие необходимой дорожной техники для содержания дорог, что влияет на качество работ, особенно зимой.

«Наше предложение — внести изменения в постановление правительства № 2571 и установить требование о наличии необходимого количества техники и дорожных рабочих для исполнения контракта. Это повысит прозрачность отбора, качество работ и снизит риски неисполнения контрактов в пиковый сезон», — пояснил министр.

Он также предложил разработать норматив содержания дорог с перечнем и объемом работ, а также минимальным количеством техники и специалистов на единицу работы.

Еще одна инициатива касается банковских гарантий. По словам министра, сегодня обеспечение исполнения контракта нередко оказывается непропорциональным, а комиссия гаранта — завышенной. В качестве решения предложено поэтапное предоставление банковской гарантии при закупках на проектирование и строительство с отдельной приемкой каждого этапа и вступлением в силу следующей гарантии после завершения предыдущего.

Кроме того, глава ведомства предложил обеспечить выгрузку данных ФНС на электронные торговые площадки для проверки опыта участников по договорам гражданско-правового характера. Это позволит заказчикам подтверждать достоверность представленных сведений.

В числе инициатив — введение «лестницы» допуска к строительным торгам для новых компаний без опыта, а также синхронизация сроков исполнения строительных контрактов и связанных с ними договоров на строительный контроль и авторский надзор.

Подмосковье выступает экспертным партнером форума «ГОСЗАКАЗ». Регион на выставке представляет комитет по конкурентной политике Московской области.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.