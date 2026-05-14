«На колени, я сказал»: ухажеры пытались познакомиться с девушками в Москве

В Москве мужчины пытались поставить на колени девушек за отказ познакомиться

Две девушки оказались в непростой ситуации в Москве — неизвестные мужчины пытались поставить их на колени за отказ познакомиться, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Девушки не шли на контакт и в какой-то момент выругались матом в отношении преследователей. Мужчинам это не понравилось и они попытались поставить девушек на колени.

«На колени. На колени, я вам говорю», — сказал один из парней.

Другой в этот момент кричал, что выложит девушек «на форум». После этого девушки отбежали, а парень обозвал их «п************».

