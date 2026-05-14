Массовые увольнения в саду Махачкалы: заведующую и персонал выгнали за ампутацию

Заведующую и 3 коллег уволили из детсада в Махачкале, где девочке дорезали палец

В дагестанской Махачкале продолжается расследование происшествия в одном из детских садов, где трехлетней девочке ампутировали палец. Своих должностей лишились заведующая учреждением, две воспитательницы и няня, рассказали РИА Новости в управлении образования города.

Инцидент произошел 8 мая. Трехлетняя девочка получила тяжелую травму. Согласно предварительной информации, ей прищемило дверью мизинец на правой ноге.

Сотрудники детсада, как полагает следствие, самостоятельно «дорезали» палец, когда тот начал отрываться. Ампутированную часть тела положили ребенку в колготки, откуда она выпала уже дома. Девочка была госпитализирована с диагнозом «травматическая ампутация».

В среду суд вынес решение об аресте двух воспитательниц и няни. Женщин подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Восстановить палец девочке не удалось. Мать пострадавшей рассказала, что девочка потеряла палец еще в детском саду. Воспитатели не вызвали скорую помощь и не рассказали об инциденте родителям. После получения травмы девочка была в учреждении еще несколько часов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.