В Подмосковье 26–29 мая пройдет международный форум по безопасности

Международный форум по безопасности, организованный под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации, пройдет с 26 по 29 мая 2026 года. Мероприятие проведутсразу на двух площадках: в многофункциональном комплексе «Лайв Арена» по адресу: Московская область, Новоивановское, Западная ул., 145, а также в Центральном парке «Патриот» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55-й километр, сообщили организаторы.

В программе запланированы XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, а также разнообразные тематические заседания, включая научные конференции, круглые столы, брифинги и презентации. Кроме того, состоятся двусторонние и многосторонние встречи, выставочные экспозиции по отдельным направлениям работы профильных российских ведомств и организаций. Подробная программа основных мероприятий форума доступна по ссылке.

Ожидается прибытие более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций. Среди приглашенных — секретари советов безопасности, советники глав государств по национальной безопасности, руководители правоохранительных ведомств и специальных служб, а также представители руководства международных организаций. Помимо них, в форуме примут участие послы иностранных государств, представители научного сообщества и эксперты в сфере безопасности.

С российской стороны на мероприятии будут представлены органы государственной власти, организации и компании.

Общее число участников достигнет 5 тыс. человек. Рабочими языками форума станут: русский, арабский, китайский, фарси, сербский, английский, французский, испанский (обеспечивается синхронный перевод). Для того чтобы стать участником, необходимо пройти аккредитацию через защищенный портал www.forum-sc.ru.

Информационным партнером форума выступает Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Международный информационный партнер — медиасеть TV BRICS. Аккредитация представителей СМИ проводится согласно установленному порядку.

Для гостей и участников форума также подготовлена культурная программа.