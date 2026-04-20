Россия отменила рекомендации авиакомпаниям не летать в ОАЭ и через Иран

Россия отменила рекомендации для отечественных авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. Такое решение было принято с учетом позиции министерства транспорта и министерства иностранных дел РФ. Ограничения носили временный характер и теперь сняты, сообщили в Росавиации .

Кроме того, перестали действовать ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы, а также полеты в аэропорты этой страны теперь могут выполняться. При этом авиаперевозчики должны неукоснительно соблюдать все рекомендации иранских авиационных властей.

В российском авиационном ведомстве подчеркнули, что вместе со специалистами Минтранса продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке. Это необходимо для того, чтобы в случае необходимости оперативно внести коррективы в полеты российских авиакомпаний в этом регионе.

Безопасность эксплуатации воздушного транспорта остается приоритетом. Решение об отмене ограничений было принято после тщательного анализа текущей обстановки в регионе. Российские авиакомпании могут возобновить продажу билетов и полеты в соответствии с новыми рекомендациями.

