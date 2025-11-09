900 тыс человек эвакуированы: супертайфун «Фунг-Вонг» накрыл Филиппины

Филиппины оказались во власти супертайфуна «Фунг-Вонг». Сотни тысяч местных жителей оставляют свои дома, чтобы эвакуироваться в безопасное место и не стать жертвами разрушительной стихии, сообщает Mash .

Скорость ветра из-за тайфуна сейчас составляет 185 км/ч, отдельные порывы достигают 230 км/ч. Как минимум 900 тыс. человек покинули дома и перебрались на возвышенности из-за риска погибнуть. Ураган не щадит никого: он сносит людей, висячие мосты, деревья и разрушает дома.

Самая тяжелая обстановка складывается на юго-востоке острова Лусон — в Катандуанесе, Камаринес-Норте и Камаринес-Суре. Там объявлен пятый, самый высокий уровень штормового предупреждения. В Манильском мегаполисе и прилегающих районах — третий уровень.

Дома в районах Восточной Висайи остались без электричества. Аэропорты закрыты — отменены больше 300 внутренних и международных рейсов.

Сейчас на Филиппинах находятся около 500 россиян. Однако в основном они отдыхают в районах, которые ураган не затронул. Российские туристы предпочитают Боракай, Себу, Палаван и Миндоро.

Несколько дней назад на Филиппинах бушевал ураган «Калмаэги». Он унес жизни 224 человек, еще 109 пропали без вести.

