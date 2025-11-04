Туристы из России застряли на Филиппинах из-за тайфуна «Калмаэги»

Из-за мощного тайфуна «Калмаэги» российские туристы не могут вернуться домой с Филиппин в связи с отменой десятков авиарейсов и эвакуацией более 150 тысяч человек на острове, сообщает Baza .

Более 80 рейсов были отменены на Филиппинах в течение последних 24 часов из-за экстремальных погодных условий, вызванных тайфуном «Калмаэги». Остров охвачен сильными ветрами и проливными дождями. В ряде регионов наблюдаются значительные наводнения. К сожалению, имеются жертвы и пропавшие без вести.

Предварительно известно, что свыше 45 внутренних рейсов авиаперевозчиков AirAsia, PAL, Cebu Pacific были отменены в районе Манилы. Ограничения затронули также прибытие и отправление самолетов в аэропортах Себу, Кларк и Сиаргао.

Несколько российских семей, в том числе десятки туристов, не смогли сегодня вылететь из Манилы, и им пришлось перебронировать билеты на другие даты. Кроме того, россияне выражают беспокойство по поводу возможных штрафов за превышение разрешенного 30-дневного срока пребывания в стране.

В настоящее время транспортное и паромное сообщение в стране парализовано. Российские туристы сообщили, что многие учреждения закрыты, экскурсии отменены, местные жители укрепляют окна в своих домах и запасаются продуктами, а сотрудники гостиниц советуют постояльцам оставаться на территории отелей.

