Психиатр Фомин объяснил феномен «фудкортниц»

Подростковые компании, проводящие часы в торговых центрах и провоцирующие конфликты ради видео, стали новым трендом в соцсетях. Психиатр Евгений Фомин объяснил причины явления и дал советы родителям, сообщает «Вечерняя Москва» .

Так называемые «фудкортницы» — это школьницы, которые собираются на фудкортах, покупают одну недорогую позицию на всех и подолгу занимают столики. Они снимают ролики, громко выясняют отношения и нередко провоцируют посетителей и охрану на конфликт, публикуя реакции в соцсетях. Подобные компании появились в разных регионах России.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин отметил, что стремление подростков объединяться в группы — возрастная норма.

«До 12 лет главным авторитетом являются родители. Но после 13–14 лет мозг перестраивается: чувствительность к оценке взрослых снижается, а к оценке сверстников — резко возрастает. Группа становится социальным зеркалом, через которое подросток узнает, какой он, принимают ли его», — рассказал эксперт.

По его словам, торговый центр становится для подростков «третьим местом» — безопасной нейтральной территорией без контроля взрослых. Агрессия в такой среде часто служит демонстрацией статуса и способом снять напряжение.

Фомин подчеркнул, что задача «вытащить» ребенка из субкультуры ошибочна.

«Если вы поставите задачу вытащить ребенка из этой субкультуры, то проиграете. Ребенок будет держаться за нее еще крепче», — предупредил он.

Эксперт посоветовал сохранять контакт, договориться о правилах посещения и предлагать альтернативы. Повод для тревоги появляется, если общение приводит к асоциальному поведению, отказу от учебы и сна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.