«Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА противника», — отметил Дрозденко в мессенджере МАКС.

Сейчас боевая работа по ликвидации БПЛА продолжается.

Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении шести беспилотников. В это время аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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