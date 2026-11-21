Еще 38 беспилотников уничтожили над Ленинградской областью
На Ленинградскую область утром 21 ноября продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Уничтожено еще 38 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА противника», — отметил Дрозденко в мессенджере МАКС.
Сейчас боевая работа по ликвидации БПЛА продолжается.
Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении шести беспилотников. В это время аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
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