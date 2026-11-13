Один из близнецов: актер из фильма «Няньки» Кристиан Казинс умер в 43 года

«Мне тяжело сообщать, что мой брат ушел из жизни. Он был ярким человеком, полным страсти и энергии, с невероятными историями и еще более грандиозными мечтами. Кристиан, покойся с миром. Надеюсь, твоя душа обрела покой. Ты мой брат, и мне будет тебя очень не хватать», — написал в соцсетях Джонас Резер.

Резер добавил, что они с братьями-близнецами выросли в разных штатах, но Джонас знал Кристиана и Джозефа еще с детства благодаря телевизору. Познакомились они уже во взрослом возрасте.

Кристиан Казинс стал известен благодаря роли Брэдли в комедии «Няньки», которая вышла в 1995 году. В фильме он снимался вместе со своим братом-близнецом Джозефом. Также они появились в «Детсадовском полицейском» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

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