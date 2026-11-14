В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» состоялась осенняя сессия методической программы «Федеральная практика», организованная Министерством промышленности и торговли РФ. Она объединила руководителей, которые курируют вопросы промышленной политики, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Участники защитили проекты по развитию своих регионов и посетили высокотехнологичные предприятия столичной ОЭЗ.

«ОЭЗ „Технополис Москва“ — это инновационная площадка, где государственная поддержка и частные инвестиции на протяжении 20 лет формируют новую промышленность города. Тут более 250 компаний занимаются производством высокотехнологичной продукции: от современных лекарств до фотонных интегральных схем. Масштабные меры поддержки помогли привлечь в столицу более 656 млрд рублей и открыть на площадке свыше 34 тыс. рабочих мест. Успешный опыт и практики управления ОЭЗ „Технополис Москва“ стали ключевой темой изучения для министров промышленности российских регионов», — прокомментировал Ликсутов.

Федеральная стажировка региональных министров промышленности в ОЭЗ «Технополис Москва» проходит в шестой раз с 2024 года. Программу реализуют при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ). Возможности развития высокотехнологичных производств при поддержке государственных органов показали на примере 3 резидентов.

Так, компания «Некс-Т» показала первое в стране производство дисплейных матриц. На предприятии выпускают современные экраны различных диагоналей — от компактных 11-дюймовых до масштабных 98-дюймовых панелей. Компания «ЗИС» рассказала об особенностях производства электрических коммунальных машин, которые не имеют аналогов в стране по уровню локализации. Также предприятие «ГемаТех» показало производство медизделий.

Развитием ОЭЗ «Технополис Москва» занимается столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики.

Москва активно развивает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных предприятий. Благодаря городским решениям компании наращивают выпуск продукции и запускают инновационные производства. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».