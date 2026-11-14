Кто оплатит время? Блогер не смогла улететь в Петербург из-за ошибки в аэропорту

Утром 13 ноября российская бьюти- и лайфстайл-блогер Оля Коробицына должна была вылететь из Новосибирска в Санкт-Петербург, но из-за ошибки авиаперевозчика не успела на рейс и осталась в воздушной гавани. О случившейся ситуации девушка рассказала в своих соцсетях.

По словам блогера, она приехала в аэропорт за два часа до вылета и спокойно ждала рейса в одном из кафе на территории воздушной гавани. В момент, когда нужно было идти к выходу на посадку, по громкоговорителю объявили, что посадка перенесена по причине подготовки самолета. В итоге девушка осталась в кафе допивать кофе, убедившись, что на табло указано новое время начала регистрации рейса.

В момент, когда блогер снова встала и собралась идти к выходу на посадку, она услышала объявление о том, что регистрация на ее рейс завершена. При этом, по словам Коробицыной, повторного объявления о том, что посадка все-таки идет, не было, также ее фамилию никто не объявлял.

Она добежала до выхода, но в самолет ее не пустили, хотя до вылета оставалось 15 минут. В итоге ей предложили разобраться в ситуации с представителем авиакомпании.

«Мне предложили просто заменить билет. Спасибо, что вы заменили билет. Вы не взяли с меня денег, и я такая успокоилась немножко. Обалдеть, все хорошо. Значит, косяк их, они признали, они поменяют билет. Я иду сейчас и понимаю, что мне еще три часа ждать самолет. А кто мне оплатит мое время?» — задалась вопросом возмущенная россиянка.

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