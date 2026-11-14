Российская блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вышла на связь с подписчиками и заявила, что сегодняшний день (14 ноября — ред.) стал для нее самым счастливым в связи с помилованием со стороны президента России Владимира Путина. Лерчек поблагодарила главу государства за шанс вылечиться от онкологического заболевания.

«Всем привет! Моя первая сторис за столько много времени. Самая прекрасная новость случилась сегодня (14 ноября — ред.). Мама вчера в свой день рождения это загадала. Мы хотим сказать спасибо всем вам за поддержку. Это действительно счастливый день в жизни. Это не просто бумажка с помилованием, спасибо за доброту нашему президенту (Владимиру Путину — ред.)», — сказала Чекалина и расплакалась.

В своем первом выходе в Сеть Лерчик пообещала справиться со всеми трудностями лечения ради своей семьи, себя и всех тех, кто за нее переживал и молился.

Ранее Путин подписал указ о помиловании Лерчек после того, как суд отказал ей в праве выехать в Китай, чтобы заняться лечением онкологического заболевания. До 13 ноября у Лерчек действовала условная судимость по делу о финансовых махинациях.

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